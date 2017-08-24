Вольски видит основания для версии о диверсии против Грузии

24.08.2017 11:21 Серия пожаров началась после т.н. противопожарных рвов, проведенных вдоль линии оккупации – пишет в социальной сети Facebook один из лидеров парламентского большинства Гия Вольски в связи с участившимися в последнее время пожарами.



Вольски считает, что есть основание думать о реальности диверсии.



"Поспешные выводы нецелесообразны, однако действительно существует основание для того, чтобы думать о реальности диверсии, и соответственно действовать! В такое время значительным является внимание общества. Сил достаточно. Все будет хорошо"- пишет депутат от властного большинства.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

