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Вольски видит основания для версии о диверсии против Грузии
24.08.2017 11:21
Серия пожаров началась после т.н. противопожарных рвов, проведенных вдоль линии оккупации – пишет в социальной сети Facebook один из лидеров парламентского большинства Гия Вольски в связи с участившимися в последнее время пожарами.
Вольски считает, что есть основание думать о реальности диверсии.
"Поспешные выводы нецелесообразны, однако действительно существует основание для того, чтобы думать о реальности диверсии, и соответственно действовать! В такое время значительным является внимание общества. Сил достаточно. Все будет хорошо"- пишет депутат от властного большинства.
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