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В Украине отмечают День Независимости


24.08.2017   13:20
Сегодня, 24 августа, Украина отмечает 26-ю годовщину независимости. В этот день в 1991 году Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики приняла Акт о провозглашении независимости Украины.

Сегодня в Киеве пройдут массовые мероприятия по случаю праздника.

Одним из главных событий станет военный парад на Крещатике и Майдане Незалежности в столице, который начнется в 10.00.

На Майдане вечером состоится совместный концерт военных оркестров Украины и США.

В 9.00 на Русановской набережной начнется традиционный "Забег в вышиванках".

На Днепре пройдет праздничная регата по парусному спорту (10.00–15.00)

На Почтовой площади состоится фестиваль "Крымский дом объединяет сердца". Там выступят крымскотатарские артисты, будут работать мастер-классы, зона фудкорта национальной крымскотатарской кухни. Также запланирована фотовыставка, посвященная Крыму и крымскотатарскому народу.

На пляже "Южный берег Киева" (Труханов остров) пройдет концерт "Джаз на пляже". Национальный академический духовой оркестр Украины исполнит композиции легенд джаза (Эллы Фицджеральд, Фрэнка Синатры, Джеймса Брауна и других). Выступление начнется в 20.00.






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