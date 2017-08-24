В Украине отмечают День Независимости

24.08.2017 13:20 Сегодня, 24 августа, Украина отмечает 26-ю годовщину независимости. В этот день в 1991 году Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики приняла Акт о провозглашении независимости Украины.



Сегодня в Киеве пройдут массовые мероприятия по случаю праздника.



Одним из главных событий станет военный парад на Крещатике и Майдане Незалежности в столице, который начнется в 10.00.



На Майдане вечером состоится совместный концерт военных оркестров Украины и США.



В 9.00 на Русановской набережной начнется традиционный "Забег в вышиванках".



На Днепре пройдет праздничная регата по парусному спорту (10.00–15.00)



На Почтовой площади состоится фестиваль "Крымский дом объединяет сердца". Там выступят крымскотатарские артисты, будут работать мастер-классы, зона фудкорта национальной крымскотатарской кухни. Также запланирована фотовыставка, посвященная Крыму и крымскотатарскому народу.



На пляже "Южный берег Киева" (Труханов остров) пройдет концерт "Джаз на пляже". Национальный академический духовой оркестр Украины исполнит композиции легенд джаза (Эллы Фицджеральд, Фрэнка Синатры, Джеймса Брауна и других). Выступление начнется в 20.00.















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