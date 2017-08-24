Global Forest Watch: В Грузии за последнюю неделю зафиксировано 366 сообщений о пожаре

24.08.2017 14:15 По информации Global Forest Watch, с 16 по 23 августа в Грузии зафиксировано 366 сообщений о пожаре. Онлайн-система сайта базируется на данные, полученные из сателлита.



По онлайн данным, 279 сообщений фиксируется из Самцхе-Джавахети, 51 из Кахетии, 16 из Шида Картли, 7 из Квемо Картли, 6 из Мцхета-Мтианети, 5 из Имерети, 2 из оккупированной Абхазии.



Касательно годичных данных, в 2017 году на сайте в целом зафиксировано 692 сообщения, что больше зафиксированных в 2016 году 616 случаев, но меньше зафиксированных в 2015 году 822 фактов.



Для сравнения, в течение последней одной недели на сайте фиксируется 40 сообщений из Армении, 281 из Азербайджана, 1724 из Турции, а из России – 59 663.



Global Forest Watch является веб-платформой, проводящей мониторинг лесных пожаров. Среди поддерживающих ресурс фигурируют Институт мировых ресурсов (WRI), Google, USAID и другие международные, публичные, и неправительственные организации.















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