Конституции Грузии исполнилось 22 года

24.08.2017 14:38 Парламент Грузии ровно 22 года назад утвердил текст первой Конституции Грузии после восстановления независимости в 1991 году.



Грузинская Конституция начинается словами: "Мы, граждане Грузии, непоколебимой волей которых является утверждение демократического общественного устройства, экономической свободы, социального и правового государства, обеспечение общепризнанных прав и свобод человека, упрочение государственной независимости и мирных отношений с другими народами, опираясь на многовековые традиции государственности грузинского народа и историко-правовое наследие Конституции Грузии 1921 года, перед лицом Господа и страны провозглашаем настоящую Конституцию".





В Конституции Грузии 109 статей, которые менялись 33 раза. Наиболее значительные изменения в Конституцию Грузии были внесены при третьем президенте Грузии Михаиле Саакашвили — 25 раз.



С 2004 года в правительстве Грузии появилась должность премьер-министра, президент Грузии был провозглашен главой государства. Кроме того, был введен запрет на предпринимательскую деятельность для депутатов и президента и запрет на политическую деятельность для прокуроров и сотрудников полиции. Возраст судей стал от 28 лет, а для депутатов от 21 года.



Ближе к концу правления Саакашвили, в 2010 году, Конституция Грузии еще раз значительно изменилась. Президентские полномочия были сокращены, полномочия правительства и парламента расширились, а сами заседания парламента были перенесены из Тбилиси в город в Западной Грузии Кутаиси.



Во время правления недавно распавшейся коалиции "Грузинская мечта", которая пришла к власти в 2012 году, изменения в Конституцию Грузии практически не вносились из-за отсутствия консенсуса между властями и оппозицией и, соответственно, недостаточного количества голосов для принятия поправок.



Парламент смог утвердить только частичное возвращение парламента обратно в Тбилиси и регуляции, согласно которым, если парламент три раза не выразит доверие правительству, президент имеет право распустить парламент.





После того как партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" получила конституционное большинство по итогам парламентских выборов 2016 года вопрос внесения поправок в Конституцию вновь стал актуальным.



Парламент Грузии уже утвердил поправки в двух чтениях и осенью планирует их принять в окончательном третьем чтении. Параллельно между правящей партией и оппозиционными партиями ведутся консультации, так как часть поправок не приемлема для оппозиции.



Среди прочего, поправки предполагают, что Грузия должна стать парламентской республикой, (а не полупарламентской и полупрезидентской, как в настоящее время), отмену прямых выборов президента Грузии и института избрания депутатов от одномандатных округов.



Поправки должны вступить в силу после оглашения результатов президентских выборов в 2018 году.



Оригинал Конституции, принятый 24 августа 1991 года, хранится в администрации президента Грузии. Каждый год глава государства проводит прием в честь Конституции. Однако в этом году из-за сильного и продолжительного пожара в Боржоми-Харагаульском лесу в этом году прием отменили.















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