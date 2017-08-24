Минприроды: Основные очаги огня локализованы

24.08.2017 14:51 На данное время в зоне стихии основные очаги огня локализованы, но на определенных участках по-прежнему остается угроза распространения пожара – информацию об этом распространяет Министерство охраны окружающей среды.



По сообщению ведомства, в работы по ликвидации пожара в боржомском лесу включено почти 1500 живой силы. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили вместе с членами чрезвычайного штаба и министрами обсудил положение, сложившееся в Боржомском ущелье.



"С утра возобновили работу 6 вертолетов. Спасатели-пожарники, лесники, полицейские продолжают работать в 24-часовом режиме.



Живая сила проложила подъездные дороги к очагам огня. Всю ночь работала тяжелая техника. В работе по ликвидации пожара в Боржомском ущелье по состоянию на сегодня участвуют два грузинских, один азербайджанский, один белорусский, и два турецких вертолета, а также один турецкий самолет.



После полной ликвидации пожара Национальное лесное агентство изучит территорию, на основании чего будут запланированы мероприятия, необходимые к осуществлению"- говорится в информации Министерства охраны окружающей среды.















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