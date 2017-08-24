ЕНД готово помочь независимому кандидату Алеко Элисашвили собрать 10 тыс подписей в срок

24.08.2017 18:47 Кандидат в мэры Тбилиси от «Национального движения» Заал Удумашвили предлагает помощь независимому кандидату Алеко Элисашвили.



Как заявил на пресс-конференции Заал Удумашвили, «Национальное движение» готово собрать для Алеко Элисашвили в кратчайшие сроки 10 000 подписей. Как отметил Удумашвили, в случае согласия Элисашвили его штаб завтра утром начнет мобилизацию сторонников.



«Сегодня один из оппозиционных кандидатов Алеко Элисашвили распространил информацию о том, что власти путем манипуляций пытаются создать ему серьезные проблемы и не допустить к участию в выборах. Речь идет о внесенных в анонс изменениях, согласно которым, Алеко Элисашвили обязан в течение недели представить 10 000 подписей. Я заявляю, что главной задачей моей команды является нанесение поражения «Грузинской мечте» в Тбилиси в октябре. Для этого необходимо, чтобы в стране прошли справедливые и конкурентоспособные выборы. Следовательно, я предлагаю Алеко Элисашвили помочь всем ресурсом - мы готовы в кратчайшие сроки собрать 10 000 подписей. В случае его согласия наш штаб завтра утром начнет мобилизацию сторонников. Я призываю всех прозападных кандидатов сделать то же самое. Напомним, что нашей главной задачей на этих выборах является освобождение Тбилиси от «Грузинской мечты», - заявил Заал Удумашвили.



По словам независимого кандидата Алеко Элисашвили, ЦИК требует от него представить для регистрации в качестве кандидата подписи 10 000 сторонников.















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