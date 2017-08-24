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Новых очагов пожара нет - глава МВД


24.08.2017   19:20
«Новых очагов пожара нет, и сейчас проводится локализация старых очагов, которые не удалось до конца погасить» - заявил журналистам министр внутренних дел Георгий Мгебришвили в чрезвычайном штабе.

По словам министра, в работу дополнительно включилось более чем 300 человек.

"Традиционно, во второй половине дня ветер затрудняет работу, но интенсивно идут работы по ликвидации огня. На месте добавили около 300 живой силы. В настоящее время по-прежнему наиболее проблематична ситуация у села Даба. На склоне горы огонь был практически локализован, но ветер его вновь разжег. Что касается новых очагов, мы не обозначили их, поскольку их не существует, но мы работаем над старыми точками, на которых пока не удалось локализовать огонь"- заявил Георгий Мгебришвили.

По его же словам, в настоящее время в штабе ждут католикоса-патриарха Грузии, который благословит пожарных-спасателей и всех, участвующих в пожарных работах.






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