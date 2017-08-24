В результате пожара сгорело более 100 гектаров площади - Минрегиона

24.08.2017 20:29 По данным Министерства регионального развития и инфраструктуры, в результате пожара сгорело примерно более 100 гектаров площади. Об этом сообщил глава ведомства Зураб Алавидзе в штабе, устроенном у села Даба.



Журналисты интересовались, сколько площади сожжено в результате огня.



По словам министра, в настоящее время трудно назвать точную площадь, но это приблизительно до 100 гектаров территории.



Кроме того, по словам Зураба Алавидзе, пожарные-спасатели продолжают ликвидацию огня. По его же информации, на данное время задействовано до 1500 живой силы, до 60 единиц техники с грузинской стороны, и около 25 единиц техники стран-друзей.

















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