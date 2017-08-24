Кандидат в мэры Тбилиси: ЦИК Грузии принял бессовестное решение

24.08.2017 20:35 Независимый кандидат в мэры Тбилиси, журналист по профессии Александр Элисашвили считает, что ЦИК Грузии принял бессовестное решение, дав ему 7-дневный срок для сбора и представления 10 тысяч подписей. Без этих подписей он не сможет баллотироваться на пост мэра. Элисашвили подозревает, что Центральная избирательная комиссия действует по указанию правительства Грузии и выполняет политическое задание, чтобы не допустить его к выборам.



«ЦИК мог дать мне месячный срок для сбора подписей, но он выбрал самый короткий период — одну неделю. Тем более, что сейчас конец августа и все в отпуске. Это политическое поручение и указание, чтобы отправить меня в цейтнот и чтобы я не смог собрать 10 тысяч подписей», — заявил Элисашвили.



Вместе со своими сторонниками кандидат начал акцию сбора подписей у станций Тбилисского метрополитена и надеется, что к концу августа сумеет собрать нужное число подписей.



Александра Элисашвили поддержал его конкурент и коллега по журналистскому цеху, кандидат в мэры Тбилиси от «Национального движения» Заал Удумашвили. Он провел специальную пресс-конференцию и заявил, что готов вместе со своими сторонниками помочь Элисашвили в сборе 10 тысяч подписей.



«Сегодня один из оппозиционных кандидатов Алеко Элисашвили сообщил, что правительство предвыборными манипуляциями пытается создать ему серьезные проблемы и помешать участию в выборах. Речь идет о внесенном в анонс изменении, согласно которому Алеко Элисашвили должен в течение одной недели представить 10 тысяч подписей. Главная моя задача и задача моей команды — покончить в октябре в Тбилиси правление «Грузинской мечты». Для этого обязательно провести справедливые и конкурентные выборы. Соответственно, мы предлагаем Алеко Элисашвили помощь всеми нашими ресурсами», — заявил Заал Удумашвили.



В случае, если Элисашвили согласится, Заал Удумашвили и его сторонники с 25 августа начнут сбор подписей для него.



Местные выборы в Грузии назначены на 21 октября. Соответствующий указ уже издал президент Грузии, премьер-министр осуществил его контрассигнацию, а затем документ был утвержден парламентом на внеочередном пленарном заседании.



Независимые грузинские эксперты считают Александра Элисашвили серьезным конкурентом кандидату в мэры Тбилиси от правящей партии «Грузинская мечта» Кахе Каладзе и предполагают, что оба кандидата пройдут во второй тур, где между ними завяжется острая борьба.















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