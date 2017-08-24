ЦИК Грузии ответил на обвинения в предвзятости

24.08.2017 20:51 ЦИК Грузии ответил на обвинения независимого кандидата в мэры Тбилиси Александра Элисашвили, который заявил, что ЦИК принял политическое решение, специально ограничив ему срок сбора подписей сторонников до одной недели. По мнению кандидата, это делается умышленно по заказу правительства, чтобы не допустить его к выборам.



Представитель Центральной избирательной комиссии разъяснила, что сроки представления списков определяет не ЦИК, а избирательный кодекс Грузии.



«Хотим разъяснить, что 21 августа ЦИК своим постановлением принял описывающую процедуры инструкцию, единственная цель которой — облегчение действий избирательных субъектов в соответствии с законом. Что касается последнего срока сбора и предъявления комиссии списков сторонников, его устанавливает не ЦИК, а избирательный кодекс Грузии. Согласно кодексу, последний срок представления подписей — не позднее чем за 50 дней до выборов, то есть 1 сентября. ЦИК также на основании закона определил необходимое число подписей — 1% от общего числа избирателей. В Тбилиси 958 729 избирателей, соответственно минимальное число подписей сторонников составляет 9587», — сообщила представитель комиссии.





Она призвала все вовлеченные в избирательный процесс стороны воздерживаться от распространения неправильной информации и не заниматься дискредитацией избирательной администрации.



Ранее Александр Элисашвили заявил, что ЦИК умышленно дал ему, как кандидату в мэры Тбилиси, неразумно короткий срок — одну неделю — для представления 10 тысяч подписей сторонников. Он расценил действия комиссии как выполнение политического задания правительства Грузии и попытку помешать ему баллотироваться на пост мэра.



"Новости-Грузия"











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