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В Боржомском ущелье отмечается положительная динамика - премьер
25.08.2017 11:15
«Отмечается положительная динамика», - так оценивает премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили создавшуюся в Боржомском ущелье ситуацию.
Как заявил глава правительства некоторое время назад журналистам у чрезвычайного штаба, сегодня он ожидает еще более положительную динамику.
«Можем сказать, что с каждым днем, несмотря на периодическое осложнение ситуации, в общем, отмечается положительная динамика. На данном этапе, исходя из произведенных до этого времени работ, мы подошли к тому моменту, когда проложенные нами дороги дают возможность физической доступности ко всем зонам огня. Настала необходимость использования еще большей организованной живой силы, поэтому вчера я принял решение о подключении армии – более 1000-и человек присоединились к нам от Восточного командования. Обыкновенно продолжают работу те, кто работал до сих пор», - отметил премьер.
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