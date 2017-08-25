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ОВГ не нашел места в эфире для двухминутного обращения президента - пресс-служба президента


25.08.2017   11:20
Руководитель службы по связям с общественностью и коммуникаций президента Софья Джаджанашвили пишет на странице Facebook, что в главном информационном выпуске "Общественного вещателя" в 20:00 часов не нашлось время для обращения президента.

Вчера вечером президент распространил двухминутное обращение в связи с 22-й годовщиной Конституции Грузии. В администрации президента заявили, что обращение распространили в 19 часов 24 минуты, и его передали всем СМИ.

"Пирвели радио" попросил советника генерального директора "Общественного вещателя" Ию Антидзе, прокомментировать заявление Джаджанашвили. По заявлению Ии Антадзе:

"В "Моамбе" идет все, но смотря когда идет. Не все идет в 8 часов вечера. Все что важно, идет в течение дня. В течение дня идет то, что происходит утром, в полдень, и идет то, что будет вечером из идущих вечером новостей. Кроме того, есть очень важные темы, которые готовятся в течение нескольких дней, и готовятся глубинно, и наше политическое решение, что ни в коем случае не будет такого "Моамбе", определенная часть которого, примерно половина, не будет таким глубинным, предварительно запланированным.

Я не знаю, конкретно в котором часу было выступление президента, ничего об этом сказать не могу. Давайте позвоните сегодняшнему продюсеру, у меня нет точного ответа, когда это обращение вышло в эфир, и чего конкретно касалось. То, что это день Конституции знаю, и что был прием, и его отложили, не провели, и что провели выставку, все это знаю. А конкретно, в котором часу было его двухминутное выступление, и в котором часу оно вышло в эфир, этого сказать не могу"- заявила Ия Антадзе.







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