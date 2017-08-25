К тушению пожара в Боржоми подключились военные

25.08.2017 12:02 Больше тысячи военных сегодня с утра активно подключились к тушению пожара в Боржоми-Харагаульском районе. Об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который провел заседание чрезвычайного штаба, созданного для борьбы с пожаром в Боржомском ущелье.



С лесным пожаром в Грузии борются уже шестой день. Ситуацию осложняет горный рельеф, ветер и сухая погода. В тушении пожара принимают участие два вертолета погранполиции МВД Грузии. Еще один вертолет по просьбе грузинской стороны в зону бедствия направил президент Азербайджана. К тушению пожара также подключены вертолеты из Турции и Армении.



«На этом этапе необходимо подключить еще более организованную силу. Вчера я принял решение и к нам присоединились больше тысячи человек восточного командования. Общими силами мы сегодня обработаем все огневые зоны. К концу дня у нас должна быть значительно лучшая динамика, однако, когда мы имеем дело со стихией, делать прогнозы не совсем правильно», — заявил Квирикашвили.



На данный момент все основные огневые очаги в зоне стихии локализованы, однако на нескольких участках все еще бушует пожар.



По словам премьера, борющиеся с пожаром силы разделены на две части — одна продолжает работать на территории Цагвери, другая направлена на остальные огневые точки.



Квирикашвили отметил, что проведены дороги ко всем труднодоступным местам и теперь есть возможность добраться до любого очага возгорания.



Накануне вечером пожар приблизился к кладбищу села Ардагани в Боржомском районе, однако пожарным и спасателям удалось остановить стихию. На данный момент огонь локализован, однако осталось еще несколько очагов.



В зоне бедствия накануне побывал Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй. Он сказал, что случившееся в Боржомском ущелье – это не национальная трагедия, а событие, которое может произойти в любой стране.



«Это явление, которое может случится в любой стране, где-то случается наводнение, где-то — тайфун, где-то — ураганы. Нам это испытание послал Бог. Надеюсь, что с помощью силы и благодати Господа все восстановится. Через 3-5 лет здесь все будет такое же зеленое, как и прежде. Сейчас я прошу всех молится Господу, чтобы он дал нам мир, чтобы он успокоил Грузию и природу. С нами есть Бог. Это событие объединило народ и мы встали рядом друг с другом», — заявил Илия Второй.



Католикос-Патриарх отслужил молебен, восхваляющий Богородицу и благословил пожарных-спасателей, полицейских, военных и лесничих.















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