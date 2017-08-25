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Новым постановлением правительства Турции уволены более 900 госслужащих


25.08.2017   12:22
Более 900 госслужащих уволены новым постановлением правительства Турции в рамках действия режима ЧП, введенного после попытки переворота в июле прошлого года, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По данным агентства, новое постановление было опубликовано в пятницу в официальном вестнике. Сообщается, что увольнения коснутся представителей различных министерств и государственных учреждений.

Помимо этого в пятницу было опубликовано еще одно постановление правительства, касающееся полномочий президента Турции Тайипа Эрдогана по отношению к Национальной разведывательной организации (MIT). Согласно постановлению, теперь потребуется разрешение президента для начала расследования в отношении главы MIT или привлечения его в качестве свидетеля.






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