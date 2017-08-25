Новым постановлением правительства Турции уволены более 900 госслужащих

25.08.2017 12:22 Более 900 госслужащих уволены новым постановлением правительства Турции в рамках действия режима ЧП, введенного после попытки переворота в июле прошлого года, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.



По данным агентства, новое постановление было опубликовано в пятницу в официальном вестнике. Сообщается, что увольнения коснутся представителей различных министерств и государственных учреждений.



Помимо этого в пятницу было опубликовано еще одно постановление правительства, касающееся полномочий президента Турции Тайипа Эрдогана по отношению к Национальной разведывательной организации (MIT). Согласно постановлению, теперь потребуется разрешение президента для начала расследования в отношении главы MIT или привлечения его в качестве свидетеля.















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