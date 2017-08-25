Квирикашвили: Настала потребность в более организованной живой силе

25.08.2017 13:50 На данном этапе настала потребность в более организованной живой силе, поэтому я принял решение, чтобы включились войсковые части - заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в зоне стихии.



По его словам, исходя из проведенной работы, они пришли к положению, когда возможен физический доступ до всех зон огня.



"К нам присоединились более 1000 человек Восточного командования, и те, кто регулярно работал, продолжают работать вместе с ними. Сегодня совместными силами обработаем все зоны огня, и к концу дня, думаем, что у нас будет намного лучшая динамика.



Но когда мы имеем дело со стихией, неправильно делать прогнозы. Я думаю, что исходя из динамики, которая была в конце вчерашнего дня, и будет сегодня, уже объединенными силами мы, наверное, перейдем на этап окончательного тушения огня. Это может продолжаться определенный период, но совместный штаб продолжит обычно работать, пока мы не доведем это дело до конца.



Мы отводим угрозу от населения. Вчера вечером у нас было довольно сложное положение в одной из зон, но нам удалось предотвратить опасность, во всех зонах осуществлена превенция, и уже никому опасность не угрожает.



К концу дня, думаем, что продолжим работу по этому плану, и по результатам двух дней полагаю, что в конечном итоге мы изменим эту ситуацию, и перейдем на этап окончательного тушения огня" - заявил Георгий Квирикашвили.



С утра вертолеты возобновили работу в Боржомском ущелье.



Ликвидацией пожара занимаются два грузинских, два азербайджанских, два турецких, один белорусский вертолет, и один турецкий самолет.



Кроме того, сегодня утром грузинские военнослужащие присоединились к работающим в зоне бедствия. Несколько минут назад грузинские войсковые части прибыли в ущелье Боржоми.



Работы по тушению пожара в зоне бедствия продолжались всю ночь.

















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