Ника Гварамия и Гига Бокерия вызваны в СГБ для ознакомления с материалами следствия

25.08.2017 14:06 По информации Государственной службы безопасности (СГБ) Грузии, генеральный директор телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия и один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия в здание т.н. модуля вызваны не на допрос, а для ознакомления с материалами, отображающими скрытые следственные действия, проведенные по уголовному делу, существующему в Департаменте контрразведки. Об этом «IPN» сообщили в СГБ.



«Дело секретное и с деталями мы ознакомим на месте в соответствии с процедурами. Ознакомление будет в Главном следственном управлении контрразведки», - заявили в СГБ.



Информацию о вызове в следственный орган на завтра в 15:00 Ника Гварамия распространил в соцсети сам.

«Меня вызвали в модуль на допрос по делу о государственном перевороте 2015 года», - пишет Гварамия.

Один же из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия должен явится в «здание модуля» завтра в 17:00. Активизацию по этому делу он связывает с предвыборным периодом.















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