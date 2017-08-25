Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ника Гварамия и Гига Бокерия вызваны в СГБ для ознакомления с материалами следствия


25.08.2017   14:06
По информации Государственной службы безопасности (СГБ) Грузии, генеральный директор телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия и один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия в здание т.н. модуля вызваны не на допрос, а для ознакомления с материалами, отображающими скрытые следственные действия, проведенные по уголовному делу, существующему в Департаменте контрразведки. Об этом «IPN» сообщили в СГБ.

«Дело секретное и с деталями мы ознакомим на месте в соответствии с процедурами. Ознакомление будет в Главном следственном управлении контрразведки», - заявили в СГБ.

Информацию о вызове в следственный орган на завтра в 15:00 Ника Гварамия распространил в соцсети сам.
«Меня вызвали в модуль на допрос по делу о государственном перевороте 2015 года», - пишет Гварамия.
Один же из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия должен явится в «здание модуля» завтра в 17:00. Активизацию по этому делу он связывает с предвыборным периодом.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Тбилиси гостят до 80 китайских бизнесменов
Грузия станет почетным гостем крупнейшей инвестиционной выставки Китая
В Кобулети началось строительство пятизвездочного отеля
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Женщина везла в Абхазию 74 пар обуви «в качестве подарков внукам»
Россия передаст оккупированной Абхазии военную технику
Любитель выпить и пострелять может возглавить ИКЦ в Абхазии
В Абхазии избит сотрудник милиции
Виссарион Аплиа предпринял попытку захвата Новоафонского монастыря
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Карапетян: Армения непоколебимо идет к подписанию соглашения о сотрудничестве с ЕС
За первые семь месяцев этого года рост экономической активности в Армении составил 6,2% - премьер
Пожар в Боржомском ущелье: Угроза распространения огня сохраняется
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна