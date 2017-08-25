Ростуризм напомнил россиянам о рисках путешествий в Грузию

25.08.2017 14:38 Глава Ростуризма Олег Сафонов предупредил россиян рисках путешествий в Грузию, которая с каждым годом набирает популярность у путешественников из РФ.



«Турпоток в Грузию тоже вырос. Но при посещении этой страны туристы должны принимать во внимание, что между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. В Грузии существует несколько законов, которые несут потенциальную угрозу для российских путешественников», — заявил Сафонов.



Это не первое напоминание властей РФ, своим гражданам по поводу турпоездок в Грузию. Подобное заявления звучали и раньше. Так например, после майского визита в Грузию бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и решения правительства Грузии о внесении политика в черный список, МИД РФ предупредил российских граждан о необходимости «тщательно взвешивать риски, связанные с поездками в Грузию».



В 2016 году Ростуризм также обратился к туроператорам, которые реализуют туры в Грузию, чтобы те информировали россиян «о возможных рисках нахождения в этой стране». Россиянам также посоветовали обращать внимание на необходимость оформления полиса медицинского страхования.



Статистика



С начала 2017 года Грузию посетило более 726 200 россиян (на 36% больше, чем в январе-июле 2016 года). Из них только в июле страну посетили порядка 219 000 человек.



С января по июль 2017 года МВД зафиксировало 230 случаев недопуска россиян в Грузию.



Закон «Об оккупированных территориях»



В Грузии действует закон «Об оккупированных территориях», принятый после августовской войны 2008 года.



Согласно закону иностранным гражданам разрешено проезжать на неконтролируемые грузинскими властями территории Абхазии и т.н. Южной Осетии лишь через зугдидский (через реку Ингури) и горийский (Эргнети) муниципалитеты. В других случаях им грозит штраф или тюремное заключение от 2 до 4 лет.



"СОВА"











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