ЕС предоставит Грузии доступ к сателлитным съемкам для наблюдения за очагами пожара

25.08.2017 15:46 Евросоюз (ЕС) предоставит Грузии возможность доступа к сателлитным съемкам для наблюдения за очагами пожара, - об этом заявил и.о. руководителя представительства ЕС в Грузии Карло Натале после встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили в Боржомском ущелье.



«Большое впечатление оказало на меня то, что мы увидели на месте. Увидели те усилия, которые были приложены в эти дни для окончательного улаживания этого неприятного факта. Видим, что положение обнадеживающее. Хочу сообщить, что ЕС активизировал сетеллитные съемки посредством т.н. программы «Коперник», используемые в Европе. Съемка ареалов распространения пожаров и затем использование этих карт для того, чтобы затем хорошо наблюдать за пожаром и локализовать его до конца. Эти карты уже с сегодняшнего дня будут доступны Грузии.



Наверно нужно подумать и о завтрашнем дне и ЕС полностью готов мобилизовать помощь экспертов. Мы также поможем по вопросам устойчивого управления лесом, чтобы этот красивейший ресурс был спасен, и в будущем произошла его реабилитация», - заявил и.о. посла ЕС.















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