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В грузинском центре культуры в Челябинске проходят обыски
25.08.2017 17:54
Сотрудники силовых структур проводят обыски в грузинском национальном центре культуры «Золотое руно» в Центральном районе Челябинска.
Как сообщает ИА «Ура.ру», спецоперация проводится при силовом сопровождении бойцов ОМОНа.
В пресс-службе регионального ГУ МВД от комментариев воздержались. Дальнейшую информацию представители ведомства пообещали предоставить в ближайшее время.
Грузинский национальный центр культуры «Золотое руно» был основан в июле 1993 года по инициативе Владимира Пертии с целью сохранения национальной культуры и традиций Грузии на территории Челябинской области.
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