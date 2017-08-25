В грузинском центре культуры в Челябинске проходят обыски

25.08.2017 17:54 Сотрудники силовых структур проводят обыски в грузинском национальном центре культуры «Золотое руно» в Центральном районе Челябинска.



Как сообщает ИА «Ура.ру», спецоперация проводится при силовом сопровождении бойцов ОМОНа.



В пресс-службе регионального ГУ МВД от комментариев воздержались. Дальнейшую информацию представители ведомства пообещали предоставить в ближайшее время.



Грузинский национальный центр культуры «Золотое руно» был основан в июле 1993 года по инициативе Владимира Пертии с целью сохранения национальной культуры и традиций Грузии на территории Челябинской области.















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