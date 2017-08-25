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Расследование пожаров ведется интенсивно - глава МВД
25.08.2017 18:48
Расследование по массовым пожарам ведется так же интенсивно, как и процесс их тушения - заявляет глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили в ответ на вопрос о версии диверсии в связи с возникшим в Боржомском ущелье пожаром.
Георгий Мгебришвили воздержался говорить о деталях расследования и еще раз пояснил, что нужно дождаться завершения следствия.
При этом министр сказал и о ходе противопожарных работ, отметив, что позитивные тенденции наблюдаются.
Вместе с тем, он отметил, что работы по тушению пожара ведутся в 24-часовом режиме.
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