Расследование пожаров ведется интенсивно - глава МВД

25.08.2017 18:48 Расследование по массовым пожарам ведется так же интенсивно, как и процесс их тушения - заявляет глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили в ответ на вопрос о версии диверсии в связи с возникшим в Боржомском ущелье пожаром.



Георгий Мгебришвили воздержался говорить о деталях расследования и еще раз пояснил, что нужно дождаться завершения следствия.



При этом министр сказал и о ходе противопожарных работ, отметив, что позитивные тенденции наблюдаются.



Вместе с тем, он отметил, что работы по тушению пожара ведутся в 24-часовом режиме.















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