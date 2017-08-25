НАТО обещает следить за российскими учениями

25.08.2017 18:56 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в пятницу, что альянс будет внимательно следить за российско-белорусскими военными учениями, которые состоятся в следующем месяце, и призвал участников к прозрачности и соблюдению международных соглашений.



Крупнейшие за несколько лет учения вызывают беспокойство у НАТО. Альянс опасается, что официальные данные о численности участвующих в учениях военных могут быть занижены.



“Мы собираемся очень внимательно следить за ходом учений”, - сказал он журналистам после встречи с премьер-министром Польши Беатой Шидло, имея в виду военные учения Запад-2017, запланированные на середину сентября.



Столтенберг сделал это заявление в Польше, куда прибыл, чтобы проинспектировать войска возглавляемого США блока на востоке страны.



“Все страны имеют право проводить учения вооруженных сил, но эти страны также должны уважать обязательство соблюдать прозрачность”.



Россия сообщила, что в учениях, которые пройдут 14-20 сентября, примут участие 13.000 военных. В соответствии с международными договоренностями при таком количестве военных учения можно проводить без присутствия внешних наблюдателей. По оценкам Запада, численность военных будет значительно больше.



“(Размещение военных НАТО) - это ясный сигнал о том, что атака на одного союзника - это атака на весь альянс”, - сказал Столтенберг.



“Задача - в том, чтобы предотвратить конфликты и не провоцировать их”.















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