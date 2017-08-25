Россию обвиняют в злоупотреблении системой Интерпола

25.08.2017 19:01 Россию ждет выяснение отношений с лидерами европейских стран из-за обвинений в том, что она злоупотребляет международной системой красного предупреждения, которая используется для ареста преступников через Интерпол, с целью заткнуть критиков Владимира Путина, сообщил 24 августа Daily Telegraph.



Согласно документам, с которыми ознакомилась DT, Москва обратилась в Интерпол с ордером на задержание и выдачу Билла Браудера — бывшего работодателя Сергея Магнитского и организатора кампании по введению санкций против российских чиновников, виновных в нарушениях прав человека.



Напомним, в начале августа Браудер давал показания в судебном комитете американского сената о встрече сына Дональда Трампа — Дональда Трампа-младшего — с российским адвокатом Весельницкой.

Накануне Генеральная прокуратура России заявила, что настаивает на объявлении предпринимателя Уильяма Браудера в международный розыск, несмотря на повторный отказ Интерпола удовлетворить соответствующий запрос российской стороны.



Отмечается, что в Европе все чаще выражают озабоченность из-за использования красных предупреждений авторитарными лидерами, которые таким образом хотят расправиться со своими критиками. На этой неделе канцлер Германии Ангела Меркель предупредила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о недопустимости злоупотребления системой Интерпола, после того как Анкара направила запрос на арест турецкого журналиста в Испании.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

