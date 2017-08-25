Алавидзе: Авиация будет работать до тех пор, пока мы не убедимся, что в Боржомском ущелье пожар ликвидирован

25.08.2017 20:03 Авиация будет работать до тех пор, пока мы не убедимся, что в Боржомском ущелье пожар ликвидирован, - об этом заявил в беседе с журналистами министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Зураб Алавидзе в Боржомском ущелье.



По его информации, вместе с авиацией не прекратит работу до полной ликвидации пожара и живая сила.

Что касается того, сколько в общей сложности сгорело леса в результате пожара, по словам Алавидзе, более детальная информация об этом у членов чрезвычайного штаба будет завтра.



«Обстановка ощутимо улучшилась. Большая часть очагов пожара уже локализована. Работаем с полной нагрузкой. Там, где локализованы очаги, проходят ликвидационные работы, - заявил Алавидзе, отметив, что проложенные в горах дороги позволили направить живую силу к локациям, если не считать исключений.

«Исходя из этого, было принято решение добавить военных, чтобы работы велись быстро», - заявил Алавидзе.















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