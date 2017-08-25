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Алавидзе: Авиация будет работать до тех пор, пока мы не убедимся, что в Боржомском ущелье пожар ликвидирован


25.08.2017   20:03
Авиация будет работать до тех пор, пока мы не убедимся, что в Боржомском ущелье пожар ликвидирован, - об этом заявил в беседе с журналистами министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Зураб Алавидзе в Боржомском ущелье.

По его информации, вместе с авиацией не прекратит работу до полной ликвидации пожара и живая сила.
Что касается того, сколько в общей сложности сгорело леса в результате пожара, по словам Алавидзе, более детальная информация об этом у членов чрезвычайного штаба будет завтра.

«Обстановка ощутимо улучшилась. Большая часть очагов пожара уже локализована. Работаем с полной нагрузкой. Там, где локализованы очаги, проходят ликвидационные работы, - заявил Алавидзе, отметив, что проложенные в горах дороги позволили направить живую силу к локациям, если не считать исключений.
«Исходя из этого, было принято решение добавить военных, чтобы работы велись быстро», - заявил Алавидзе.






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