Саммит Восточного партнерства пройдет в Брюсселе 24 ноября

25.08.2017 20:08 Саммит Восточного партнерства состоится 24 ноябре 2017 года в Брюсселе.



Об этом заявил глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Саммит пройдет 24 ноября в Брюсселе", - сообщил Точицкий в пятницу.



Напомним, саммиты Восточного партнерства проходят раз в два года. Прошлый саммит состоялся в мае 2015-го в Риге.

Традиционно на таких саммитах ЕС и страны-партнеры анализируют состояние текущего сотрудничества и определяют дальнейшие перспективы.



Восточное партнерство – это запущенная Евросоюзом в 2009 году инициатива, направленная на укрепление отношений ЕС с Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.















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