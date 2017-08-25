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Саммит Восточного партнерства пройдет в Брюсселе 24 ноября
25.08.2017 20:08
Саммит Восточного партнерства состоится 24 ноябре 2017 года в Брюсселе.
Об этом заявил глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Саммит пройдет 24 ноября в Брюсселе", - сообщил Точицкий в пятницу.
Напомним, саммиты Восточного партнерства проходят раз в два года. Прошлый саммит состоялся в мае 2015-го в Риге.
Традиционно на таких саммитах ЕС и страны-партнеры анализируют состояние текущего сотрудничества и определяют дальнейшие перспективы.
Восточное партнерство – это запущенная Евросоюзом в 2009 году инициатива, направленная на укрепление отношений ЕС с Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.
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