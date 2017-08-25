Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава Миссии наблюдателей ЕС в Грузии покидает пост


25.08.2017   20:18
Руководитель Миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии (МНЕС) Кестутис Янкаускас покидает свой пост, он продолжит свою деятельность на должности главы главы представительства Евросоюза в Азербайджане.

Янкаускас занимавший в 2011-2014 годах должность посла Литвы в НАТО, был назначен главной МНЕС в Грузии в декабре 2014 года.

22 августа президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил наградил литовского дипломата Орденом Почета Грузии за «личный вклад в укрепление роли и эффективности МНЕС и его плодотворные усилия по обеспечению мира и безопасности в Грузии».

В одной из прощальных речей Янкаускас заявил, что гордится тем, что работал «Наблюдателем № 1».

«Я уверен, что эта Миссия будет успешно выполнять свой мандат для обеспечения большей безопасности и стабильности в Грузии», — заявил дипломат.

До назначения нового руководителя МНЕС, миссию будет возглавлять датский дипломат Эрик Хёг.

СОВА






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Тбилиси гостят до 80 китайских бизнесменов
Грузия станет почетным гостем крупнейшей инвестиционной выставки Китая
В Кобулети началось строительство пятизвездочного отеля
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Женщина везла в Абхазию 74 пар обуви «в качестве подарков внукам»
Россия передаст оккупированной Абхазии военную технику
Любитель выпить и пострелять может возглавить ИКЦ в Абхазии
В Абхазии избит сотрудник милиции
Виссарион Аплиа предпринял попытку захвата Новоафонского монастыря
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Карапетян: Армения непоколебимо идет к подписанию соглашения о сотрудничестве с ЕС
За первые семь месяцев этого года рост экономической активности в Армении составил 6,2% - премьер
Пожар в Боржомском ущелье: Угроза распространения огня сохраняется
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна