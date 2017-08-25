Глава Миссии наблюдателей ЕС в Грузии покидает пост

25.08.2017 20:18 Руководитель Миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии (МНЕС) Кестутис Янкаускас покидает свой пост, он продолжит свою деятельность на должности главы главы представительства Евросоюза в Азербайджане.



Янкаускас занимавший в 2011-2014 годах должность посла Литвы в НАТО, был назначен главной МНЕС в Грузии в декабре 2014 года.



22 августа президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил наградил литовского дипломата Орденом Почета Грузии за «личный вклад в укрепление роли и эффективности МНЕС и его плодотворные усилия по обеспечению мира и безопасности в Грузии».



В одной из прощальных речей Янкаускас заявил, что гордится тем, что работал «Наблюдателем № 1».



«Я уверен, что эта Миссия будет успешно выполнять свой мандат для обеспечения большей безопасности и стабильности в Грузии», — заявил дипломат.



До назначения нового руководителя МНЕС, миссию будет возглавлять датский дипломат Эрик Хёг.



СОВА















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

