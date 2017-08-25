|
Глава Миссии наблюдателей ЕС в Грузии покидает пост
25.08.2017 20:18
Руководитель Миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии (МНЕС) Кестутис Янкаускас покидает свой пост, он продолжит свою деятельность на должности главы главы представительства Евросоюза в Азербайджане.
Янкаускас занимавший в 2011-2014 годах должность посла Литвы в НАТО, был назначен главной МНЕС в Грузии в декабре 2014 года.
22 августа президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил наградил литовского дипломата Орденом Почета Грузии за «личный вклад в укрепление роли и эффективности МНЕС и его плодотворные усилия по обеспечению мира и безопасности в Грузии».
В одной из прощальных речей Янкаускас заявил, что гордится тем, что работал «Наблюдателем № 1».
«Я уверен, что эта Миссия будет успешно выполнять свой мандат для обеспечения большей безопасности и стабильности в Грузии», — заявил дипломат.
До назначения нового руководителя МНЕС, миссию будет возглавлять датский дипломат Эрик Хёг.
СОВА
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна