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«Грузинская мечта» считает невозможным начать очередной раунд диалога с оппозицией по поводу конституционной реформы
25.08.2017 20:27
Большинство парламента Грузии считает невозможным начать очередной раунд диалога с оппозицией по поводу конституционной реформы.
Как заявляют в правящей команде, от оппозиционных партий они не смогли получить перечень тех вопросов, в случае учета которых, ими были бы поддержаны конституционные изменения. По оценке парламентского большинства, им письменно были представлены 4-е ультиматума.
«Как известно, парламентское большинство предложило оппозиционным политическим партиям возобновить диалог в связи с конституционной реформой. 18 августа состоялась встреча между входящими в парламентское большинство партиями и оппозиционными политическими партиями. В соответствии с достигнутым на встрече соглашением, оппозиционным партиям была высказана просьба, представить исчерпывающий перечень тех вопросов, в случае неотображения в Конституции которых, соответствующими партиями не были бы поддержаны конституционные изменения и, соответственно, в случае отображения в Конституции которых, конституционные изменения этими партиями были бы поддержаны.
Мы надеялись, что оппозиционные партии конструктивно подойдут к процессу диалога и рационально определят тот вопрос или вопросы, в случае отображением в Конституции которых, они поддержат конституционные изменения. Однако от оппозиционных партий мы не получили перечень тех вопросов, в случае принятия к сведению которых, конституционные изменения были бы ими поддержаны. Более того, они письменно представили 4-е ультиматума, даже с учетом которых, ими не выражена готовность поддержать конституционные изменения. Эти 4-е ультиматума они представили лишь как предусловие для начала диалога.
Ясно, что подобный подход оппозиции контрпродуктивен и заставляет нас думать, что самоцелью оппозиционных партий является несуществование конструктивного диалога и консенсуса.
В тех условиях, когда оппозиционные партии предъявляют ультиматум только лишь как предварительное условие для начала диалога и не представляют перечень вопросов, в случае отображения в Конституции которых, ими будут поддержаны конституционные изменения, невозможно вести дискуссию в парламентском большинстве и, соответственно, начинать очередной раунд диалога с оппозицией», - заявляют в парламентском большинстве.
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