Роман Гоциридзе о заявлении «Грузинской мечты»

25.08.2017 20:28 Лидер фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе называет «поражением властей» заявление большинства парламента Грузии касательно диалога по поводу конституционной реформы.



Как заявил Роман Гоциридзе, власти попытались перед встречей в Венецианской комиссии создать иллюзию переговоров и компромиссов, однако поучилось наоборот.



«Оппозиция действовала абсолютно разумно. Оппозиция показа всей стране, что по этим вопросам она единодушна и власти не сумели внести раскол. По их мнению, озвучив привлекательные предложения для некоторых партий, они думали, что на эту удочку оппозиция попадется.



На встрече, на которой власти думали, что смогут расколоть оппозицию, наоборот, они увидели, что оппозиция сегодня, как никогда единодушна, и им это не удалось. Власти хотели перед встречей в Венецианской комиссии создать иллюзию переговоров и компромиссов, однако случилось наоборот. Это реально с их стороны признание поражения, которое не принесет хороших результатов», - заявил Гоциридзе.



Парламентское большинство считает невозможным начать очередной раунд диалога с оппозицией по вопросу конституционной реформы.



Как заявляют в правящей команде, от оппозиционных партий они не смогли получить перечень тех вопросов, в случае учета которых, ими были бы поддержаны конституционные изменения. По оценке парламентского большинства, вместо этого, им письменно были представлены 4-е ультиматума.















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