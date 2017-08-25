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Изория: Категорически исключаю, что введение армии в Боржомское ущелье запоздало
25.08.2017 21:29
Министр обороны Грузии Леван Изория категорически исключает, что введение армейских подразделений в Боржомское ущелье запоздало.
Вместе с тем, в беседе с журналистами министр отметил, что Минобороны вместе с другими ведомствами было вовлечено как в прокладывание дорог, так и в работы по ликвидации пожара.
«В процесс прокладывания дорог было активно вовлечено наше командование по логистике. Речь идет о десятках техники. Их вклад в прокладывание дорог вместе с другими ведомствами велик. С сегодняшнего дня по этим путям стало возможным масштабное использование физической силы, в том чисел в виде военнослужащих.
Категорически исключаю, что введение запоздало. Тут все делается на грани возможностей. В результате неустанной работы удалось добраться до недоступных мест, что дало возможность помощи физической силой», - заявил Изория.
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