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Квирикашвили: Можно сказать, что пожар ликвидирован
25.08.2017 21:34
Можно сказать, что пожар ликвидирован, - об этом некоторое время назад заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в Боржоми.
По его словам, несмотря на это, в течение нескольких дней чрезвычайный штаб все равно будет продолжать работу.
«Можно сказать, что пожар ликвидирован. Возможно, в течение последующих дней будут отдельные точечные очаги возгорания, чему мы уделим соответствующее внимание. Именно поэтому, штаб продолжит работу в последующие дни», - заявил премьер.
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