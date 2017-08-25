Квирикашвили: Можно сказать, что пожар ликвидирован

25.08.2017 21:34 Можно сказать, что пожар ликвидирован, - об этом некоторое время назад заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в Боржоми.



По его словам, несмотря на это, в течение нескольких дней чрезвычайный штаб все равно будет продолжать работу.



«Можно сказать, что пожар ликвидирован. Возможно, в течение последующих дней будут отдельные точечные очаги возгорания, чему мы уделим соответствующее внимание. Именно поэтому, штаб продолжит работу в последующие дни», - заявил премьер.















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