Квирикашвили: Этот вызов наша страна достойно преодолела

25.08.2017 22:20 Этот вызов наша страна достойно преодолела, - об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в Боржомском ущелье, отметив, что пожар фактически ликвидирован.



«Разумеется, нами пройдены весьма серьезные кризисные дни. В течение этих дней было много и критики, и много теплых слов, однако, я хочу сказать, что усилия ни одного из находящихся здесь нас – членов правительства несравнимы с самоотверженностью каждого отдельного человека, которое мы увидели в тех точках, где был риск для жизни, и эти люди спасли очень большой массив нашего красивейшего леса, спасли от уничтожения. Поэтому я склоняю голову перед самоотверженностью каждого из них. Это вызов наша страна достойно преодолела», - заявил Квирикашвили.















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