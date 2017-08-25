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Квирикашвили: Этот вызов наша страна достойно преодолела


25.08.2017   22:20
Этот вызов наша страна достойно преодолела, - об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в Боржомском ущелье, отметив, что пожар фактически ликвидирован.

«Разумеется, нами пройдены весьма серьезные кризисные дни. В течение этих дней было много и критики, и много теплых слов, однако, я хочу сказать, что усилия ни одного из находящихся здесь нас – членов правительства несравнимы с самоотверженностью каждого отдельного человека, которое мы увидели в тех точках, где был риск для жизни, и эти люди спасли очень большой массив нашего красивейшего леса, спасли от уничтожения. Поэтому я склоняю голову перед самоотверженностью каждого из них. Это вызов наша страна достойно преодолела», - заявил Квирикашвили.






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