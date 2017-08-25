Диалог по конституционным поправкам между властями и оппозицией провален

25.08.2017 23:09 Инициированный лидером парламентского большинства Арчилом Талаквадзе диалог с оппозицией по вопросам конституционных изменений провалился. Соответствующее заявление большинства 25 августа появилось на сайте парламента Грузии.



По разъяснению авторов заявления, оппозиция вместо вопросов и предложений выдвинула большинству четыре ультиматума, даже в случае принятия которых поддержать проект Конституции не обещала, ультиматумы же называла лишь предпосылкой для начала диалога.



«Мы надеялись, что оппозиционные партии конструктивно отнесутся к процессу диалога и рационально определят тот вопрос или те вопросы, в случае отражения которых в проекте Конституции они поддержат конституционные изменения. Но мы не получили от оппозиционных партий те вопросы, в случае решения которых конституционные изменения получили бы их поддержку. Более того, они письменно представили четыре ультиматума, даже в случае выполнения которых они не выражали готовности поддержать конституционные изменения. Эти четыре ультиматума они представили только как предпосылку для начала диалога», — пояснили представители парламентского большинства.



В такой ситуации и при таком отношении оппозиции большинство считает невозможным продолжение диалога и проведение очередного раунда переговоров.



Первая после длительного перерыва встреча по вопросам конституционных изменений состоялась по инициативе Арчила Талаквадзе 18 августа. Он призвал оппозицию в письменной форме представить свои предложения по проекту Конституции. Оппозиция сформулировала свои предложения в виде совместного заявления, в котором в очередной раз выдвинула требования к проекту Конституции. Это переход от смешанной пропорционально-мажоритарной к пропорциональной системе выборов парламента в 2020 году, а не в 2024 году, как планирует правящая партия. Это справедливое распределение мандатов, которые по итогам выборов были отданы непрошедшим в парламент партиям. В разработанном конституционной комиссией проекте такие мандаты отдаются победившей на выборах партии. Оппозиция также выступает против отмены всенародных прямых выборов президента и ущемления его полномочий. Согласно утвержденному парламентом в двух чтениях проекту Конституции, в 2018 году президент будет избран путем всенародных выборов, но следующего президента Грузии уже будут избирать 300 имеющих право голоса представителей.



На это заявление парламентского большинства откликнулись представители оппозиции, которые заявили, что иной реакции они и не ожидали. А призывы к диалогу расценили как попытку ввести в заблуждение грузинскую и международную общественность и зарубежных партнеров.



Проект Конституции, который разработала созданная под председательством спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе государственная конституционная комиссия, вызвал много споров в грузинском обществе и политическом спектре. Против основных изменений, планируемых в основном законе страны, выступили президент, все оппозиционные партии и неправительственный сектор. К концу работы конституционной комиссии ее состав покинули все члены, кроме представителей правящей партии. Несмотря на участие оппозиции и администрации президента, а также самого президента Георгия Маргвелашвили во всенародном обсуждении проекта Конституции, добиться внесения в него каких-либо изменений и отражения своей точки зрения оппоненты не сумели. В итоге парламент Грузии в конце весенней сессии в двух чтениях принял спорный законопроект, а утверждение его в третьем чтении отложил на весеннюю сессию.



Заявление Арчила Талаквадзе породило в политическом спектре слабые надежды на возможность достижения соглашения по спорным статьям проекта Конституции. Оппозиция сформулировала свои требования, которые ничем не отличались от тех, что выдвигались в процессе создания и обсуждения законопроекта. Большинству не понравился ультимативный тон «предложений» оппозиции. В итоге — диалог по проекту Конституции сорвался.















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