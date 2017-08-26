Задержан член тбилисского сакребуло Зураб Непаридзе

26.08.2017 13:48 Правоохранители задержали члена тбилисского сакребуло (собрания) Зураба Непаридзе. По информации СГБ Грузии, Непаридзе задержан антикоррупционным агентством.



По имеющейся информации, Зураб Непаридзе, предположительно, задержан на факте получения взятки.

В 1992-1998 годах Зураб Непаридзе занимал различные должности в Главном розыскном и следственном управлениях министерства ВД. Он является основателем «Корпорации адвокатов» и Национальной ассоциации адвокатов Грузии.



Зураб Непаридзе был директором адвокатского бюро «Непаридзе и компания». Он был задержан по обвинению в мошенничестве еще при правлении Саакашвили. В 2013 году он был освобожден в статусе "политического заключенного". С 2014 года числился в рядах "Грузинской мечты".





















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