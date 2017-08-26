Грузия не обращалась за помощью к России напрямую - глава Минрегиона

26.08.2017 14:02 По информации министра регионального развития и инфраструктуры, Россия получила от Грузии просьбу о помощи по каналам ООН. Как сообщил Зураб Алавидзе журналистам, комментируя заявление МИДа РФ, власти обратились с просьбой о помощи к ООН, и данный запрос поступил всем странам именно по каналам ООН.



«Насколько я владею информацией, с просьбой о помощи мы обратились к ООН и по их каналам запросы были направлены различным государствам», - отметил Алавидзе.



Официальный представитель МИД России Мария Захарова называет «нездоровыми фантазиями» заявления о причастности России к лесным пожарам в Грузии. Об этом сообщает РИА Новости.



«Мы искренне желаем соседям как можно скорее ликвидировать пожар. А комментировать нездоровые фантазии тех, кому даже природное бедствие в собственной стране – лишь очередной повод для антироссийских инсинуаций, считаем излишним», - заявила Захарова.



По ее словам, в нынешнем сезоне нагрузка на российских спасателей велика по всему региону: недавно они приняли участие в тушении крупного лесного пожара в Армении, продолжается борьба со степными пожарами в Волгоградской области.



«Тем не менее, мы незамедлительно откликнулись на просьбу Тбилиси помочь в тушении пожара в Боржомо-Харагаульском национальном парке. Для этих целей был выделен самолет Ил-76 МЧС России. Однако затем грузинская сторона, поблагодарив, сообщила, что очаги возгорания локализованы, и необходимость в нашей помощи отпала», - говорится в заявлении официального представителя МИД России.















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