Посольство США передало грузинским пожарным 500 пар специальной защитной обуви

26.08.2017 15:50 Агентство США по международному развитию (USAID) передало Агентству по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии 500 пар специальной защитной обуви для пожарных.

Помощь была передана представителями посольства США в Грузии спасательной службе Тбилиси. Обувь предназначена для спасателей, которые принимают участие в ликвидации последствий пожара в Боржомском ущелье.



Заместитель посла США в Грузии Элизабет Руди отметила, что в течение последних шести дней спасатели героически работали в зоне стихийного бедствия.



«Нас впечатлила самоотверженная работа грузинских пожарных. Они действительно героически работали в Боржомском ущелье. Мы знаем, насколько уникален и важен Боржомский национальный парк», — сказала Руди.



По ее словам, диппредставительство США продолжит помогать Агентству по управлению чрезвычайными ситуациями и в будущем.



Пожар в Боржоми-Харагаульском национальном парке начался 20 августа, в районе села Даба. 22 августа американский посол Ян Келли, сообщил о готовности властей США помочь Грузии в борьбе с пожаром. Он отметил, что о ситуации в Боржомском ущелье проинформировано Европейское командование вооруженных сил США, а также региональный офис USAID.



В течение шести дней с масштабным лесным пожаром боролись 1,5 тысячи пожарных и спасателей, а также авиация и спецтехника из Грузии, Азербайджана, Турции и Беларуси. К настоящему времени пожар в Боржомском лесу практически ликвидирован, однако пожарные продолжают работать на месте для превенции возникновения новых очагов возгорания.

















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