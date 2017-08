Заместитель советника Трампа подал в отставку

26.08.2017 15:53 Заместитель советника президента США Дональда Трампа Себастьян Горка подал в отставку. Об этом сообщает Associated Press.



"Горка рассказал Associated Press в пятницу, что освободился от должности. Однако чиновник Белого дома сказал, что Горка не ушел в отставку, но "больше не работает в Белом доме", - говорится в сообщении.



Горка отказался обсуждать причины отставки и сослался на свое письмо, опубликованное на сайте The Federalist. Он написал, что "лица, которые больше всего воплощали и представляли политику, которая будет "опять делать Америку большой", были противопоставлены внутри коллектива и систематическим образом устранены.



Горка также написал, что лучший и самый эффективный способ поддержать Трампа - сделать это за пределами "Дома народа".



Ранее Трамп освободил главного стратега Белого дома Стива Беннона.



21 июля в отставку подал спикер Белого дома Шон Спайсер.















