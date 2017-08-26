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Заместитель советника Трампа подал в отставку


26.08.2017   15:53
Заместитель советника президента США Дональда Трампа Себастьян Горка подал в отставку. Об этом сообщает Associated Press.

"Горка рассказал Associated Press в пятницу, что освободился от должности. Однако чиновник Белого дома сказал, что Горка не ушел в отставку, но "больше не работает в Белом доме", - говорится в сообщении.

Горка отказался обсуждать причины отставки и сослался на свое письмо, опубликованное на сайте The Federalist. Он написал, что "лица, которые больше всего воплощали и представляли политику, которая будет "опять делать Америку большой", были противопоставлены внутри коллектива и систематическим образом устранены.

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Горка также написал, что лучший и самый эффективный способ поддержать Трампа - сделать это за пределами "Дома народа".

Ранее Трамп освободил главного стратега Белого дома Стива Беннона.

21 июля в отставку подал спикер Белого дома Шон Спайсер.






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