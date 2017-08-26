Абашидзе признал - Грузия просила помощи у оккупанта

26.08.2017 17:13 Спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе признал, что Грузия просила помощи у России, оккупирующей 20% грузинских территории, в тушении лесного пожара в Боржоми-Харагаульском заповеднике. Как отметил Зураб Абашидзе, между ним и замглавы МИД России состоялся телефонный разговор, в котором российская сторона выразила готовность оказать помощь такой техникой, которая позволила бы более эффективное реагирование в случае осложнения ситуации.



По словам Зураба Абашидзе, после этого российской стороне была направлена соответствующая нота, хотя впоследствии необходимость оказания помощи отпала.



"Масштабы стихии в Боржомском ущелье и создавшаяся крайне критическая ситуация требовала оперативных и эффективных действий, а также поиска соответствующей техники. Исходя из этого, грузинская сторона приняла решение обратиться за помощью в мероприятиях по ликвидации пожара к разным государствам, в том числе и к соседним государствам. Состоялся телефонный разговор между мной и господином Карасиным, в ходе которого с российской стороны была выражена готовность оказания помощи такой техникой, которая сделала бы более эффективным реагирование в случае осложнения ситуации. После этого, через посольство Швейцарии, российской стороне была направлена соответствующая нота. Во время обращения были соблюдены все формальности и процедуры. Однако, позже такая необходимость отпала.



Отношения спасательных служб во время чрезвычайного положения - это принятая практика. В частности, в прошлые годы были случаи, когда между спасательными службами Грузии и России была соответствующая коммуникацию в прилегающих к грузино-российской границе регионах, для ликвидации последствий стихии. Грузинская сторона, за помощью, естественно, использовала международные организации и через них также была запрошена помощь во время стихии", - заявил Зураб Абашидзе.



О том, что грузинская сторона обратилась за помощью ко всем соседям заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Между тем он не уточнил, было направлено обращение непосредственно России, однако косвенно премьер это подтверждал. Добиться более точного ответа от него журналистам не удалось, хотя сказанное им успело вызвать скандальный ажиотаж среди грузинской общественности, которая требовала не просить помощи у государства-оккупанта.



Вчера специальное заявление по этому поводу сделала руководитель Департамента прессы МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что грузинская сторона обратилась к России за помощью и Россия, со своей стороны, выделила Ил-76 для направления в Грузию, однако позже грузинская сторона отказалась принять помощь, объяснив это отсутствием необходимости.



Комментируя заявление Захаровой сегодня министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Зураб Алавидзе, власти Грузии обратились с просьбой о помощи к ООН, и данный запрос поступил всем странам именно по каналам ООН.



«Насколько я владею информацией, с просьбой о помощи мы обратились к ООН и по их каналам запросы были направлены различным государствам», - отметил Алавидзе.















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