Правительству Грузии будут представлены четыре кандидата в судьи Страсбургского суда

26.08.2017 18:27 Правительству Грузии будут представлены четыре кандидата в судьи Страсбургского суда. Наивысший балл сегодня получила кандидат в судьи Лали Папиашвили (4.82), за ней следует Тамар Алания (4.45), Отар Сичинава и Иосеб Бачиашвили получили равные баллы (3.75). С данными результатами журналистов ознакомил Народный защитник Уча Нануашвили.



Из указанных 4 кандидатов правительство Грузии представит на соответствующую позицию 2-х, среди кандидатов должна быть одна женщина.



Неправительственные организации, входящие в коалицию «За независимое и прозрачное правосудие», объявили бойкот процессу отбора кандидатов в судьи Европейского суда по правам человека, которые должны быть представлены от Грузии. Выбирать кандидатов в судьи Страсбургского суда Грузии приходится уже в третий раз, предыдущие два раза ЕСПЧ не одобрил предложенные кандидатуры.















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