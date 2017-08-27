Саакашвили: Власти Украины и Грузии готовят мне обвинение в подготовке госпереворота

27.08.2017 15:28 Третий президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявляет о сговоре украинских и грузинских властей с целью предъявления ему новых обвинений.



Саакашвили, который был лишен украинского гражданства и в настоящее время находится в Европе, ранее заявил, что намерен вернуться в Украину 10 сентября. Политик считает, что Киев и Тбилиси координируют свои действия для того, чтобы препятствовать его возвращению.

Для этого, по заявлению Саакашвили, власти Грузии планируют выдвинуть против него новые обвинения — обвинения в подготовке государственного переворота.



«Грузинские власти в полной координации с барыгами в Украине готовят мне новое обвинение – подготовку госпереворота в Грузии. Они обещали Порошенко, что выдвинут обвинение до 10 сентября», — написал Саакашвили на своей странице в фейсбуке.



Он считает, что «украинскому президенту и Генеральной прокуратуре нужны юридические основания для его задержания после пересечения [украинской] границы».



«Попытка госпереворота — это чисто политическая статья, которая настолько смехотворна, что ни у кого не останется сомнений в сфабрикованности всех дел», — подчеркнул он.



Накануне сотрудники Службы государственной безопасности допросили генерального директора телекомпании «Рустави 2» Нику Гварамия. Гварамия был вызван на допрос по делу, начатому осенью 2015 года, после распространения в интернете аудиозаписи его разговора с Саакашвили. Речь в аудиозаписях шла о планировании силового развития событий вокруг «Рустави-2», дело которой в то время рассматривалось Тбилисским городским судом. После появления записей СБГ возбудило дело по статье «заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии».

После допроса Гварамия высказал предположение, что против Саакашвили на родине могут возбудить уголовное дело по обвинению в попытке захвата власти.



Следует отметить, что в рамках дела СГБ также изучает стенограмму разговора Саакашвили и экс-секретаря Совбеза Грузии, а ныне депутата парламента от оппозиционной партии «Европейская Грузия — Движение за свободу» Гиги Бокерия. Стенограмма разговора была распространена также осенью 2015 года. В разговоре Саакашвили и Бокерия обсуждали возможность эскалации ситуации в Грузии.



Аутентичность обеих аудиозаписей до сих пор не подтверждена.



Президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства 26 июля, в то время, когда тот находился в США. Несмотря на то, что Саакашвили в настоящее время является апатридом – лицом без гражданства, он уже успел побывать в Польше, Литве и Венгрии. До конца года он может пользоваться рабочей американской визой.



Михеил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после того, как у него завершился второй срок президентства в Грузии. Сейчас на родине против третьего президента возбуждено четыре уголовных дела, которые касаются растраты государственных средств.



Какое-то время Саакашвили читал лекции в США. Затем в 2015 году Петр Порошенко пригласил Саакашвили работать в Украине и присвоил ему гражданство этой страны. В связи с этим, согласно процедуре, Саакашвили потерял грузинское гражданство. Затем он был назначен губернатором Одесской области. В ноябре 2016 года Саакашвили подал в отставку с этого поста и обвинил центральные власти Украины в покровительстве коррупции. Саакашвили также создал партию «Рух новых сил» и заявил о намерении баллотироваться в Верховную Раду.















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