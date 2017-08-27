Шесть человек пострадали при взрыве на военном складе в Азербайджане

27.08.2017 16:08 Шесть человек пострадали при взрыве на складе боеприпасов, недалеко от села Гилязи в Азербайджане. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Минздрав Азербайджана.



«Они госпитализированы. У них осколочные ранения», — рассказали в ведомстве.



Взрывам предшествовал пожар. Как говорится в заявлении Минобороны Азербайджана, в настоящее время ведется эвакуация жителей четырех близлежащих сел. Для их размещения был развернут палаточный лагерь.



Спустя некоторое время после взрывов также было принято решение закрыть магистраль Баку — граница России.



Ситуацию взял под контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев. Для выяснения обстоятельств взрыва создана комиссия, в которую вошли представители Минобороны, МЧС, МВД, Минздрава, Госпогранслужбы, Генпрокуратуры и местных органов власти.



В связи с произошедшим военная прокуратура Азербайджана возбудила два уголовных дела — по статьям «нарушение правил безопасности» и «халатное отношение к службе, приведшее к тяжелым последствиям».















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