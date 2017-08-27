Более 28 тысяч молодых людей стали студентами в Грузии

27.08.2017 18:19 В результате Единых национальных экзаменов в 2017 году в вузах учебный процесс продолжат более 28-ми тысяч студентов, - об этом сообщила журналистам руководитель Национального центра оценок и экзаменов Минобразования Грузии Майя Миминошвили. По ее словам, в текущем году изначально было зарегистрировано более 41 000 абитуриентов, однако их определенное число было отсеяно на Единых национальных экзаменах. Как отметила Миминошвили, это те абитуриенты, которые не смогли преодолеть минимальный рубеж на выпускных экзаменах. В конкурсе в общей сложности приняли участие более 39 000 абитуриентов.



«...Из 39-ти тысяч абитуриентов более 28-ми тысяч стали студентами. С точки зрения количества студентов, если сравнивать с данными за прошлый год, то, фактически, положение – аналогичное, однако, если сравнивать с еще более предыдущими годами, количество студентов увеличилось, что действительно хорошо. Что касается тех студентов, которые добились финансирования или финансовой поддержки со стороны государства, то и тут у нас очень хорошее положение. На т.н. бесплатных факультетах в 2017 году 4051 студент будет учиться за счет государства и будет полностью профинансирован.



Что касается грантового конкурса, около 6000 или более 6000 студентов добились частичного или полного финансирования со стороны государства. Чуть более 1000 количество тех студентов, которые добились 100-процентного гранта и будут профинансированы полностью», - заявила Миминошвили.



По ее же словам, в этом году заметны несколько позитивных тенденций и, в частности, в результате Единых национальных экзаменов студентами стали 1047 негрузиноязычных абитуриентов.















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