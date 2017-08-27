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Депутата тбилисского горсобрания и его сотрудницу поместили под стражу
27.08.2017 20:24
По решению Тбилисского городского суда, для депутата тбилисского муниципального собрания (сакребуло) Зураба Непаридзе и его сотрудницы Анны Ментешашвили в виде меры пресечение избрано заключение под стражу. Тем самым суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.
Что касается стороны защиты, адвокат в случае с Зурабом Непаридзе ходатайствовал о применении в качестве меры пресечения залога в размере 5000 лари, а в случае с Аннной Ментешашвили – ходатайствовал о неоставлении ее под стражей.
Предварительное судебное заседание намечено на 16 октября.
Зурабу Непаридзе предъявлено обвинение по 3-й части статьи 338 УК Грузии, что предполагает получение взятки. В случае подтверждения обвинения Зурабу Непаридзе грозит лишение свободы на срок от 11 до 15 лет.
Зураб Непаридзе своей вины не признает и считает, что существующие в обвинении доказательства абсурдны.
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