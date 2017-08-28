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Премьер поблагодарил экипаж аварийно севшего вертолета за профессионализм


28.08.2017   10:21
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили переговорил по телефону с летчиками пограничной полиции во время их нахождения в клинике Гудушаури. По информации МВД Грузии, премьер-министр поблагодарил членов экипажа за профессионализм и проделанную работу, а также пожелал им здоровья.

По информации министерства, в лечебном учреждении летчиков встретили глава Минздрава Давид Сергеенко и заместитель министра ВД Давид Вардиашвили, которые лично ознакомились с детальной информацией о состоянии здоровья пострадавших.

Четыре сотрудника пограничной полиции МВД Грузии уже покинули клинику Гудушаури. Как поясняют в ведомстве, в клинике им провели все необходимые обследования. Ни у одного из них повреждений обнаружено не было. Угрозы их жизни нет.

В Боржомском ущелье во время взятия воды из искусственного резервуара, устроенного на реке Гуджарула, вертолет Ми-8, принадлежащий пограничной полиции МВД Грузии, осуществил аварийную посадку. Находящиеся в вертолете 3 члена экипажа и еще один сотрудник пограничной полиции МВД – участник спасательной операции, бригадой скоро-медицинской помощи были перевезены в клинику им. Гудушаури в Тбилиси.






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