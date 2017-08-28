Продолжение конфликта в Украине может нанести серьезный ущерб российско-американским отношениям - Курт Волкер

28.08.2017 12:55 Продолжение конфликта в Украине может нанести серьезный ущерб российско-американским отношениям, - об этом в интервью Financial Times заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.



«Отношения между Россией и США важны, но существующая в Украине проблема нанесет им ущерб», - отметил Курт Волкер.



Спецпредставитель Госдепартамента США также отметил, что Россия должна принять ряд решений в связи с тем, чтобы следовать требованиям минских договоренностей.



Кроме того, в интервью Курт Волкер коснулся вопроса предоставления Украине вооружения. По его словам, в администрации Трампа всерьез обсуждают этот вариант.



«Сейчас администрация Трампа обсуждает, отказаться ли от линии, которую проводила администрация Обамы, или изменить нашу позицию. В связи с этим вопросом решение еще не принято, но серьезно обсуждается на высоком уровне. Разумеется, это должно быть решение президента», - добавил он.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

