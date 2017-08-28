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Певец Кахабер Цискаридзе будет баллотироваться в мэры Батуми
28.08.2017 13:07
Грузинский певец Кахабер Цискаридзе будет баллотироваться в мэрф Батуми. Независимая инициативная группа представит его кандидатуру сегодня.
"Батумцы сделали меня популярным, в определенной степени я в долгу перед ними. Хочу помочь моему города и разрушить стереотипы, существующие в отношении мэра Батуми", - заявил Цискаридзе.
Kahaberi (Кахабер Цискаридзе) – один из самых известных грузинских музыкантов, имя которого связано со многими успешными проектами, в том числе – и международными. Kahaberi & Khanums является новейшей находкой музыканта.
Уникальность творчества Кахабера заключается в необычном сочетании этнических мотивов и этно-электро-хаус музыки. Первый успех молодому музыканту принесла экспериментальная композиция Gandagana.
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