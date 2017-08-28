МЧС Беларуси - За время работы в Боржоми белорусский вертолет сбросил 975 тонн воды

28.08.2017 16:30 Сегодня утром вертолет авиации МЧС Беларуси Ми-26 покинул площадку вблизи Боржоми и вылетел в аэропорт города Кутаиси, откуда вернется в Беларусь. Об этом говорится в заявлении Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.



«Вчера вечером крупный пожар был ликвидирован, и спасатели из других стран возвращаются в места дислокации. За время работы на огонь белорусскими авиаторами было сброшено 975 тонн воды. Руководство Грузии высказало слова благодарности Республике Беларусь за помощь в ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера», - говорится в заявлении.

















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