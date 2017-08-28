Цискаридзе опоздал с регистрацией кандидатом в мэры Тбилиси

28.08.2017 16:52 Грузинский певец Кахабер Цискаридзе не сможет принять участия в выборах мэра Батуми. Как заявляет председатель 79-го избирательного округа Циала Шавадзе, заявление об участии в выборах кандидат должен был до 25 авугста.



"В округ не поступала из заявка. Инициативная группа могла внести заявку по 25 августа включительно. Согласно процедуре, сначала группа регистрируется вместе со своим представителем, затем представляется список сторонников, после проверки которого кандидат регистрируется. Кахабер Цискаридзе не проходил эти процедуры, соответственно, он не сможет стать кандидатом в мэры Батуми", - заявила Шавадзе.



Кахабер Цискаридзе сегодня сделал заявление о намерении баллотироваться в мэры Тбилиси.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

