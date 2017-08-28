Видимо, власть получила плохой сигнал от европейских партнеров по конституционным реформам - Гоциридзе

28.08.2017 18:46 «Национальное движение» называет сегодняшнее заявление председателя парламента Грузии по поводу конституционных изменений попыткой исправить заявление, сделанное 25 августа.



Как заявил один из лидеров «Национального движения» Роман Гоциридзе, «видимо, правящая команда после заявления, сделанного 25 августа, получила очень плохой сигнал от европейских партнеров и теперь пытается вновь вовлечь оппозицию в переговоры».



По словам Гоциридзе, власти создают иллюзию переговоров, чтобы, в случае провала переговоров в Страсбурге, в этом не обвинили правящую команду.



«Правящая команда 25 августа сделала очень плохое заявление и преждевременно раскрыла истинную идею, которая означает срыв переговоров с оппозицией и отсутствие изменений в конституции, принятой в двух слушаньях. Сделанное 25-го заявление вызвало очень плохую реакцию в обществе, неправительственном секторе и, как видно, по различным каналам они получили очень плохой сигнал от Евросоюза и Венецианской комиссии. Теперь пытаются выкрутиться и вновь вовлечь оппозицию в переговоры так, чтобы потом в провале переговоров была обвинена оппозиция. В первом случае они ошиблись, так как оппозиция передала единодушные, согласованные предложения и получила, фактически, на них отказ. Теперь снова идет игра, чтобы выкрутиться как-нибудь красиво из создавшегося тупика. Никто не верит, что власти готовы к переговорам. Это еще одна попытка, чтобы, в случае провала встречи в Веницианской комиссии, в этом не обвинили большинство. Вновь создают иллюзию переговоров», - заявил Роман Гоциридзе.



Один из лидеров «Нацдвижения» также отмечает, что требование оппозиции по конституционным поправкам остается неизменным.















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