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Президент Грузии поздравил абитуриентов с поступлением в вузы
28.08.2017 21:11
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил успешно сдавших Единые национальные экзамены (ЕНЭ) абитуриентов с поступлением в высшие учебные заведения и пожелал им интересного учебного года.
«Дорогие студенты, сердечно поздравляю вас с успехом, достигнутым на Единых национальных экзаменах. Начинается процесс познания нового и приобретения нового опыта, от которых важным образом зависит развитие ваших возможностей. Я глубоко верю, что полученные в период студенчества знания и возможности вы используете для развития общества, благополучия страны и продвижения», — написал грузинский президент на своей странице в соцсети Facebook.
Всего на ЕНЭ в нынешнем году зарегистрировались более 41,5 тыс абитуриентов, однако не все смогли принять в них участие, поскольку не смогли преодолеть минимальный барьер на выпускных экзаменах.
По итогам ЕНЭ в вузы страны поступили более 28 тыс абитуриентов из порядка 39 тыс. При этом более 10,5 тыс из них получили частичное или полное государственное финансирование. ЕНЭ прошли в 22 экзаменационных центрах страны с 3 по 26 июля.
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