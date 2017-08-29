В ОБСЕ призвали Трампа «воздержаться от нападок» на журналистов

29.08.2017 10:25 Администрации США следует воздержаться от нападок на журналистов, недавние замечания президента Дональда Трампа в отношении СМИ вызывают глубокую озабоченность, говорится в письме представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира, направленном госсекретарю Рексу Тиллерсону, сообщает РИА Новости.



По информации ОБСЕ, во время митинга в Финиксе, штат Аризона, 22 августа Трамп обвинил СМИ в том, что они «по-настоящему нечестные», «поддельные», «плохие» и «кривые», «выдумывают истории» и усугубляют разделение внутри страны.



«Я настоятельно призываю администрацию Соединенных Штатов воздерживаться от таких нападений на средства массовой информации. Заявления президента США очень проблематичны в том смысле, что они ухудшают ту важную роль, которую играют СМИ в каждом демократическом обществе, привлекая правительства к ответственности и предлагая платформу для множества голосов», - цитирует пресс-служба ОБСЕ заявление Дезира.



Он считает, что, помимо возможности подрыва доверия к СМИ, такие заявления, описывающие медиа как «врага народа», также могут сделать журналистов более уязвимыми, превратить в объекты насилия и жестокого обращения. Представитель ОБСЕ отметил, что заявления Трампа особенно тревожны, учитывая давнюю позицию США как одного из мировых лидеров в деле защиты свободы слова и свободы прессы.



Дезир также подчеркнул, что заявления Трампа «противоречат международным обязательствам США в отношении свободы СМИ».















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