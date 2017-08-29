|
Япония требует созыва экстренного заседания СБ ООН из-за пуска баллистической ракеты Северной Кореей
29.08.2017 12:15
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что пуск Северной Кореей баллистической ракеты, которая пролетела над японской территорией, является угрозой миру и что Токио будет добиваться созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН, передает «Интерфакс».
"Япония будет добиваться проведения экстренного заседания СБ ООН. Она призывает мировое сообщество с платформы ООН усиления давления на Северную Корею", - приводят слова премьера СМИ.
По его словам, нынешний пуск ракеты - "безрассудство и небывалая ранее серьезная угроза" миру и безопасности в регионе.
Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил журналистам, что нынешний ракетный пуск стал угрозой для судоходства и авиасообщения в регионе, и подтвердил, что Токио будет требовать ужесточения давления на Пхеньян со стороны СБ ООН.
Он высоко оценил ранее сделанное президентом США Дональдом Трампом заявление о том, что все средства воздействия на Северную Корею не снимаются с повестки дня.
Южнокорейские СМИ сообщили, что правительство Южной Кореи решительно осудило ракетный пуск и заявило о готовности совместно с Соединенными Штатами к "мощному отпору" провокациям.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна