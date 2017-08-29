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Япония требует созыва экстренного заседания СБ ООН из-за пуска баллистической ракеты Северной Кореей


29.08.2017   12:15
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что пуск Северной Кореей баллистической ракеты, которая пролетела над японской территорией, является угрозой миру и что Токио будет добиваться созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН, передает «Интерфакс».

"Япония будет добиваться проведения экстренного заседания СБ ООН. Она призывает мировое сообщество с платформы ООН усиления давления на Северную Корею", - приводят слова премьера СМИ.

По его словам, нынешний пуск ракеты - "безрассудство и небывалая ранее серьезная угроза" миру и безопасности в регионе.

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил журналистам, что нынешний ракетный пуск стал угрозой для судоходства и авиасообщения в регионе, и подтвердил, что Токио будет требовать ужесточения давления на Пхеньян со стороны СБ ООН.

Он высоко оценил ранее сделанное президентом США Дональдом Трампом заявление о том, что все средства воздействия на Северную Корею не снимаются с повестки дня.

Южнокорейские СМИ сообщили, что правительство Южной Кореи решительно осудило ракетный пуск и заявило о готовности совместно с Соединенными Штатами к "мощному отпору" провокациям.






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